Мэр Нового Уренгоя Колодин назначил бывшего коллегу своим заместителем

Новый глава Нового Уренгоя Антон Колодин назначил своим заместителем коллегу по бывшей работе – экс-чиновника администрации Перовского района Руслана Мирсаяпова. В Новом Уренгое новый зам занимается имуществом, жилищной политикой и управления делами.

В число замов также вошли Виктор Пузанов, Оксана Мурашко, Сергей Дегтярев, Алексей Мартынов, Иван Нефидов, Михаил Терещенко, Стас Чернавских. Главным архитектором является Евгений Ворошилов.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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