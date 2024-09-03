В Лабытнанги 83-летняя пенсионерка после звонка на стационарный телефон отдала мошенникам 700 тыс. рублей

Мошенники обманули 83-летнюю пенсионерку из Лабытнанги, позвонив ей на стационарный домашний телефон. Злоумышленники совершли несколько звонков, рассказывают в прокуратуре Ямала.

«Неизвестные представлялись сотрудниками УЭБ и ПК УМВД по г. Москва и под предлогом отмены несанкционированного списания денежных средств убедили потерпевшую наличными денежными средствами через банкомат ПАО «ВТБ» перевести денежные средства на сообщённый ими банковский счёт», – уточнили в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Лабытнаги, Наталья Ефремова

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