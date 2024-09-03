российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 3 сентября 2024, 11:38 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Ямалец получил 50 тысяч штрафа за продажу двух бутылок коньяка

Ямалец получил большой штраф за незаконную продажу алкоголя.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в июне 2024 года мужчина, не имея специальной лицензии на реализацию алкогольной продукции, осуществил продажу на территории города Салехарда двух бутылок коньяка. При этом в октябре 2022 года он уже подвергался административному наказанию за незаконную реализацию алкоголя.

Суд, согласившись с государственным обвинителем, приговорил виновного к наказанию в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,