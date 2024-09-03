Глава рыболовецкой общины возил в Лабытнанги рыбу без морозильника, а потом продавал без маркировки

В Приуральском районе председатель рыболовецкой общины неправильно перевозил и потом продавал свежевыловленную рыбу.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, ямалец, зная, что рыба – товар скоропортящийся, перевозил ее в Лабытнанги без морозильника в обычной машине. Затем он замораживал улов в арендованном им складе, и продавал местному ИП без обязательной маркировки, включающей информацию о дате вылова, дате заморозки, производителе и сроках годности.

Незаконная деятельность председателя общины и индивидуального предпринимателя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2023 года.

В августе 2024 года судом вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины председателя общины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Лабытнанги, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube