Глава рыболовецкой общины возил в Лабытнанги рыбу без морозильника, а потом продавал без маркировки

В Приуральском районе председатель рыболовецкой общины неправильно перевозил и потом продавал свежевыловленную рыбу.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, ямалец, зная, что рыба – товар скоропортящийся, перевозил ее в Лабытнанги без морозильника в обычной машине. Затем он замораживал улов в арендованном им складе, и продавал местному ИП без обязательной маркировки, включающей информацию о дате вылова, дате заморозки, производителе и сроках годности.
Незаконная деятельность председателя общины и индивидуального предпринимателя была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2023 года.
В августе 2024 года судом вынесен приговор в отношении индивидуального предпринимателя в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей.
В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины председателя общины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.
Лабытнанги, Елена Васильева
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