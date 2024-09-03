Депутаты Ямала наградили главу Красноселькупского района

Главу Красноселькупского района Юрия Фишера наградили почётной грамотой Заксобрания Ямала. Основание – в честь 80-летия района. Документ председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин подписал в августе 2024 года.

Гражданам, которые получили такую награду, выплачивают 16 тыс. рублей, а также выдают нагрудный знак. Он представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм, изготовленную из латуни. Лацканный вариант нагрудного знака представляет собой значок в виде рельефного изображения герба округа размером 18 x 24 мм и изготавливается из латуни.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube