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Вторник, 3 сентября 2024, 11:38 мск

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Депутаты Ямала наградили главу Красноселькупского района

фото – аккаунт администрации Красноселькупского района в ВК. Г-н Фишер встречается с депутатом Наталией Фиголь

Главу Красноселькупского района Юрия Фишера наградили почётной грамотой Заксобрания Ямала. Основание – в честь 80-летия района. Документ председатель Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин подписал в августе 2024 года.

Гражданам, которые получили такую награду, выплачивают 16 тыс. рублей, а также выдают нагрудный знак. Он представляет собой круглую медаль диаметром 32 мм, изготовленную из латуни. Лацканный вариант нагрудного знака представляет собой значок в виде рельефного изображения герба округа размером 18 x 24 мм и изготавливается из латуни.

Красноселькупский район, Наталья Ефремова

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