Первоклашки в Салехарде участвуют в эксперименте по «таблет-питанию»

Первоклашки из школы номер 2 в Салехарде принимают участие в эксперименте с питанием. Учебное учреждение закупило для них 200 наборов для «таблет-питания» – это специальные контейнеры для индивидуальной фасовки еды. Готовые блюда повара будут раскладывать заранее в пищеблоке.

В специальной герметичной таре обед остается горячим более часа. Если такой формат понравится школьникам, то систему «таблет-питания» внедрят во все образовательные учреждения, в том числе и в детские сады города.

«Сейчас мы рассматриваем концепцию вообще питания. Для нас это новшество. Для нас это новая система, поэтому мы выстраиваем модель, и как только будет выстроена модель, мы готовы ее непросто показать, а апробировать», – отмечает директор школы №2 в городе Салехард Марина Колчина, которую цитируют «Вести Ямал».

Добавим, что в контейнеры первоклашкам фасуют в пищеблоке первое и второе блюдо, а также компот.

Лабытнанги, Елена Васильева

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