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Вторник, 3 сентября 2024, 13:59 мск

Новости Ямал

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На Ямале началась кампания по заготовке оленины

На Ямале начинается кампания по заготовке оленины. Первым, по традиции, начинает работу мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в Приуральском районе. Остальные присоединятся в соответствии со своими графиками.

Заготовка оленины в регионе пройдет на 17 сертифицированных комплексах. Сейчас активно идет процесс заключения контрактов между перерабатывающими предприятиями и поставщиками мяса.

За последние четыре года на Ямале увеличился объем заготовки оленины более чем на 800 тонн, с 2036 тонн в 2020 году до 2839 тонн в 2023 году. В первом квартале 2024 года в округе произвели более 690 тонн сырья. Это – рекорд для региона.

«Характерной особенностью последних лет стал рост числа частных оленеводческих хозяйств, которые вовлекаются в процесс заготовки мяса. Увеличиваются и объемы сдаваемого частниками мяса, соответственно, существенно растут их доходы», – рассказал директор департамента АПК ЯНАО Андрей Рубашин.

В первых числах ноября начнется основной этап убойной кампании. В Ямальском районе с 1 ноября начнет свою работу комплекс на Юрибее, 5 ноября откроется цех в Яр-Сале, в декабре присоединится Сеяха, рассказали РИА «Новый День» в пресс-службе администрации округа.

В Тазовском районе убой будет производиться со второй декады ноября на четырех комплексах, которые эксплуатируют ООО «Тазовские олени» СПК «Тазовский», ООО «АЖААР» – в Антипаюте, Гыде, Тазовском.

Комплексы, расположенные в Пуровском, Шурышкарском и Надымском районах, приступят к заготовке оленины чуть позже, в третьей декаде ноября, когда реки, которые нужно преодолеть по пути к ним, покроются льдом и подгон животных станет безопасным.

Убой северных оленей проводится в соответствии с ветеринарными требованиями. Принимаются только маркированные олени, прошедшие обязательные профилактические процедуры. На каждом специализированном убойном комплексе организована ветеринарно-санитарная экспертиза получаемой продукции оленеводства.

В регионе выстроена система государственной поддержки по закупу оленины. На всех убойных комплексах установлена минимальная закупочная стоимость мяса. За килограмм оленины категории «свободная реализация» она составляет не менее 450 рублей.

В ближайшее время планируется рассмотрение вопроса об увеличении цены закупа мяса. Такое предложение, в числе прочих по улучшению быта кочевников, было озвучено оленеводами на встречах с представителями окружного правительства, которые прошли этим летом. С жителями тундры обсудили действующие меры поддержки в округе, а также вопросы, касающиеся традиционных отраслей хозяйствования – оленеводства и рыболовства.

Салехард, Елена Васильева

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