На Ямале школьники могут оставить телефоны при себе на уроках

Забирать телефоны у школьников перед началом уроков на Ямале запрещено. Смартфоны могут лежать у детей в портфелях, но звук должен быть выключен. В экстренном случае дети смогут по согласованию с учителем воспользоваться гаджетом. Об этом сообщили в департаменте образования округа и подтвердила глава этого ведомства Марина Кравец.

Федеральный закон об образовании в РФ запрещает учащимся пользоваться средствами связи во время проведения учебных занятий. Преподаватель не имеет права требовать у своих учеников сдавать телефоны перед уроком. Личное имущество должно сдаваться добровольно», – написали чиновники в комментариях к эфиру, который провела г-жа Кравец в официальной группе правительства ЯНАО.

«Телефон должен быть выключен и находиться в портфеле. Если это чрезвычайные ситуации, то этот звонок можно будет сделать, предупредив учителя», – добавила руководитель департамента во время прямого эфира.



Она добавила, что, если кого-то заставляют сдавать мобильные, то нужно сообщить в департамент, который с этой информацией «поработает».

Салехард, Наталья Ефремова

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