Ямалец ногами забил собутыльника насмерть

Ямалец пойдет под суд за то, что до смерти забил собутыльника.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, следствием установлено, что утром 29 августа 2024 года в городе Лабытнанги между двумя мужчинами произошел конфликт на почве совместного распития спиртных напитков. Обвиняемый избил 29-летнего мужчину, а когда тот попытался убежать, то догнал его и нанес множественные удары ногами по голове. Потерпевший скончался. По заключению судебно-медицинской экспертизы причиной смерти потерпевшего стала закрытая черепно-мозговая травма.

В отношении обвиняемого по ходатайству следователя была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы. Обвинение предъявлено по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Салехард, Елена Васильева

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