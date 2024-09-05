Любовница заявила в полицию на жену, которая нашла в телефоне мужа ее интимные фото и переправила третьему лицу

В Новом Уренгое полиция возбудила уголовное дело о нарушении неприкосновенности частной жизни.

По данным следствия, 15 августа 2024 года местная жительница, обнаружив в телефоне супруга фотографии соперницы интимного содержания, отправила эти фотографии третьему лицу. В связи с данным фактом потерпевшая обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни).

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, исследуются доказательства, допрашиваются фигуранты уголовного дела, свидетели произошедшего.

Как напоминает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, Конституция Российской Федерации гарантирует гражданину право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести и доброго имени. Сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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