Таджик пошел на преступление ради работы на Ямале

Гражданин Таджикистана пошел на преступление ради работы на Ямале.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, установлено, что обвиняемый приобрел у неустановленного лица за денежные средства оттиски штампа, свидетельствующие о пересечении им государственной границы Российской Федерации, которые были проставлены в его паспорт. При этом в действительности мужчина границу России не пересекал.

В дальнейшем, с целью незаконного получения патента и трудоустройства, он использовал паспорт, с заведомо недостоверными сведениями, предъявив его сотруднику полиции, которым незаконные действия иностранного гражданина пресечены.

Суд назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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