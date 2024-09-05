В Надыме сегодня начался отопительный сезон

На Ямале в Надыме в четверг, 5 сентября, начался новый отопительный сезон. Управляющими компаниями города уже начал процесс заполнения систем теплоснабжения.
«Подключение отопления – это сложный процесс, который может занять не один день по различным причинам (завоздушивание системы, отдельные протечки). Отметим, только после процедуры запуска тепла будет осуществляется наладка работы полотенцесушителей в квартирах», – отметили в тг-канале администрации города.
По всем случаям нестабильной работы отопительной системы необходимо обращаться в свою управляющую организацию:
– ООО «Янтарное», ООО КЦ ЯНАО», ООО «Авангард» – 50-20-99, 50-20-71,
– ООО «УК «КонсьержЪ», ООО «Гардарика» – 52-33-35,
– ООО «Первая УК», ИП Розарио К.С. – 53-25-05,
– ООО «ЖЭК Надым» – 53-67-00.
Важно сохранять и записывать номера заявок, направленных в аварийно-диспетчерские службы, отмечают в мэрии Надыма.
В случае, если после начала отопительного сезона батареи в квартире не греют, можно также обратиться в Департамент муниципального хозяйства по телефону 50-26-12 и в Администрацию Надымского района по телефону 544-105.
Надым, Елена Васильева
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