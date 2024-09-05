В школе Ноябрьска ученики будут изучать сербский язык

В 12-й школе Ноябрьска будут изучать сербский язык. Там открыли дипломатический класс (для десятиклассников) в рамках содружества с городом Алексинац Республики Сербии.

Ученики будут изучать «Практическую грамматику и лексику сербского языка»,– уточнили в пресс-службе администрации муниципалитета.

Между Ноябрьском и сербским муниципалитетом Алексинац было подписано соглашение об установлении дружественных отношений, и обучение школьников – одна из форм сотрудничества. В гимназии Алексинаца на протяжении 80 лет продолжают преподавать русский язык.

Ноябрьск, Наталья Ефремова

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