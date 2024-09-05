В Муравленко зоозащитники обратились в полицию из-за случая зоофилии

Зоозащитники из Муравленко сообщили о случае зоофилии. Израненную собаку привёз в приют мужчина, которого и подозревают в насилии над животным. Волонтёры уже обратились в полицию, чтобы наказать предполагаемого виновника.

«Мы столкнулись со случаями зоофилии, с применением жестоких насильственных действий в отношении собачки Черри, стерилизованной и выпущенной из приюта в место её прежнего обитания. Собака очень контактная и миролюбивая, поэтому стала лёгкой «добычей» для извращенца. Один из дольщиков гаражного кооператива «Молодёжный» несколько дней назад насильно затолкал собаку в машину и якобы увёз её на охоту на три дня. Позавчера собака была возвращена данным мужчиной в жутком состоянии – окровавленная, запуганная, с разорванным анусом и вырванной шерстью. Характер повреждений не вызывает сомнений в том, ЧТО именно произошло с несчастным животным», – написали представители приюта в своей группе «Вконтакте».

Они уточнили, что полиция уже проводит проверка по факту жестокого обращения с животным. Волонтёры предлагают тем, кто любит животных и хотел бы завести четвероногого друга, забрать пострадавшую собаку из приюта к себе.

Как рассказали зоозащитники, полтора месяца назад в городской приют был отловлен пёс с подобными повреждениями.

фото – «ДОРОГА ДОБРА» общество защиты животных.

Муравленко, Наталья Ефремова

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