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Пятница, 6 сентября 2024, 08:26 мск

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В Новом Уренгое всю ночь тушили деревянный дом

фото – тг-канал МЧС ЯНАО

В Новом Уренгое в новь на 6 сентября сгорел деревянный расселённый дом. Была угроза перехода огня на соседний жилой дом, но, к счастью, этого не случилось, никто не пострадал.

Как уточнили в пресс-службе управления МЧС ЯНАО, сигнал о возгорании поступил в начале второго ночи. Горел дом по адресу Сибирская д. 29.

«Через несколько минут пожарные были на месте вызова. На момент прибытия наблюдалось открытое горение по всей площади дома. Существовала угроза перехода огня на рядом стоящий жилой двухэтажный деревянный дом. Жильцы самостоятельно эвакуировались. Силы спасателей брошены на защиту жилого дома для недопущения распространения пожара», – рассказали в ведомстве.

В 7:45 пожар полностью ликвидирован.

Причина пожара и виновный будут установлены дознавателем МЧС России.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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