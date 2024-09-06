Пьяная ямальчанка набросилась с кулаками на полицейского, которого сама же и вызвала

Ямальчанка пойдет под суд за оскорбления и драку с полицией.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 21 августа 2024 года в в дежурную часть полиции города Новый Уренгой поступило сообщение от местной жительницы 1979 года рождения, о том, что у нее произошел конфликт с соседом. Прибывшие по вызову сотрудники полиции выяснили, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, а конфликт произошел из-за замечания соседа по поводу громко включенной ею музыки. Взяв объяснение у заявительницы, полицейский предложил ознакомиться с ним и подписать, после чего хозяйка квартиры оскорбила полицейских нецензурной бранью и нанесла удары одному из них. После неоднократного предупреждения прекратить противоправные действия сотрудник полиции был вынужден применить к женщине специальные средства.

В ходе следствия установлено, что обвиняемая ранее привлекалась к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений.

В настоящее время следствием собрано достаточно доказательств вины женщины, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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