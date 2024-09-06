Взяла миллион и отдала мошенникам – очередная ямальчанка стала жертвой телефонного развода

На Ямале возбуждено очередное уголовное дело о мошенничестве. Жительница Салехарда, поверив неизвестным лицам, отдала им больше миллиона рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в августе текущего года одной их жительниц столицы ЯНАО неоднократно поступали звонки на мобильный телефон от неизвестных лиц, представлявшихся сотрудниками ПАО «Теле-2» и ЦБ РФ. Они предлагали ей продлить договор на обслуживание сотового оператора, а также перевести деньги на безопасный счет. В итоге мошенники убедили женщину оформить кредиты в ПАО «ВТБ», ПАО «ПочтаБанк», после чего женщина перевела мошенникам более 1 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Салехард, Елена Васильева

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