Прокуратура обязала ООО «РН-Пурнефтегаз» ликвидировать отвал после добычи песчаного грунта

Прокуратура Пуровского района заставила ООО «РН-Пурнефтегаз» убрать отвал, образовавшйся после добычи песка.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, предприятие осуществляло разведку и добычу песчаного грунта для обустройства и рекультивации земель на Северо-Комсомольском месторождении нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
Региональным департаментом природных ресурсов и экологии в связи с истечением установленного лицензией срока прекращено право пользования недрами. Однако организацией необходимые работы по ликвидации горных выработок не произведены.
Прокурором района предъявлен иск в суд о возложении на компанию обязанности принять меры по ликвидации горной выработки, образовавшейся в результате разведки и добычи песчаного грунта из карьера.
Судом требования прокурора удовлетворены.
Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.
Ноябрьск, Елена Васильева
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