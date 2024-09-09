Прокуратура обязала ООО «РН-Пурнефтегаз» ликвидировать отвал после добычи песчаного грунта

Прокуратура Пуровского района заставила ООО «РН-Пурнефтегаз» убрать отвал, образовавшйся после добычи песка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, предприятие осуществляло разведку и добычу песчаного грунта для обустройства и рекультивации земель на Северо-Комсомольском месторождении нефти в Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

Региональным департаментом природных ресурсов и экологии в связи с истечением установленного лицензией срока прекращено право пользования недрами. Однако организацией необходимые работы по ликвидации горных выработок не произведены.

Прокурором района предъявлен иск в суд о возложении на компанию обязанности принять меры по ликвидации горной выработки, образовавшейся в результате разведки и добычи песчаного грунта из карьера.

Судом требования прокурора удовлетворены.

Исполнение решения суда контролируется прокуратурой.

Ноябрьск, Елена Васильева

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