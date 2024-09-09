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Понедельник, 9 сентября 2024, 12:18 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пьяный ревнивец чуть не зарезал конкурента

На Ямале под суд отправится молодой ревнивый мужчина, который после ссоры чуть не зарезал своего конкурента.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 25 июля 2024 года в Салехарде в компании местных жителей, распивающей длительное время спиртное, произошел конфликт между двумя мужчинами.

На почве ревности 26-летний обвиняемый нанес удар ножом в область живота потерпевшему. Убить его помешали другие учавствовавшие в распитии алкоголя люди.

Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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