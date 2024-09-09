Пьяный ревнивец чуть не зарезал конкурента

На Ямале под суд отправится молодой ревнивый мужчина, который после ссоры чуть не зарезал своего конкурента.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 25 июля 2024 года в Салехарде в компании местных жителей, распивающей длительное время спиртное, произошел конфликт между двумя мужчинами.

На почве ревности 26-летний обвиняемый нанес удар ножом в область живота потерпевшему. Убить его помешали другие учавствовавшие в распитии алкоголя люди.

Потерпевшему своевременно оказана медицинская помощь.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Салехард, Елена Васильева

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