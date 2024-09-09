На Ямале начали работать мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений

На Ямале впервые заработали мобильные комплексы фотовидеофиксации нарушений. Пять автомобилей, оборудованных камерами, будут собирать сведения о нарушениях ПДД в автоматическом режиме во время движения в транспортном потоке.

Задача мобильных комплексов – патрулировать участки региональной трассы от границы округа до Харпа. Четыре из них уже начали работать, еще один готовится к выходу.

Комплексы фиксируют превышение скоростного режима, пересечение сплошной линии разметки, непристегнутый ремень безопасности, использование телефона при вождении, отсутствие работы световых приборов. Фотоснимки, номера автомобиля, GPS-координаты места, время и вид нарушения в онлайн-режиме будут поступать в информационную систему МВД для обработки и последующего формирования материалов об административных правонарушениях, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе администрации округа.

Салехард, Елена Васильева

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