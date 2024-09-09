Подросток нашел на кассе банковскую карту и потратил с нее 17 тысяч

В Новом Уренгое подросток нашел на кассе самообслуживания банковскую карту и потратил с нее деньги. Теперь ему предъявлено обвинение по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета).

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО, 31 июля 2024 года 14-летний юноша, находясь в торговом центре, обнаружил на кассе самообслуживания банковскую карту, забытую местным жителем. Похищенной картой обвиняемый расплачивался за покупки и игры в игровом терминале. Потерпевшему причинен ущерб в размере более 17 тысяч рублей.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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