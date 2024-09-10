Прокуратура Лабытнанги заставила ИП вернуть сотруднику недоплаченный северный коэффициент

Прокуратура города Лабытнанги по обращению местной жительницы проверила соблюдение требований трудового законодательства в деятельности индивидуального предпринимателя.

Установлено, что выплата заработной платы работнику на протяжении трех месяцев производилась без учета северного районного коэффициента.

Прокурор города индивидуальному предпринимателю внес представление об устранении нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры работнику пересчитана заработная плата и выплачена компенсация за её задержку, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО.

Лабытнанги, Елена Васильева

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