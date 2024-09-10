«Арктик СПГ-2» впервые отправил груз в Азию по Северному морскому пути

Находящийся под западными санкциями завод по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2» впервые отправил груз в Азию. Как сообщает НТВ, танкер ушел по Северному морскому пути.

Согласно данным отслеживания судов, изученными агентством Bloomberg, танкер Everest Energy забрал партию СПГ в минувшие выходные и в настоящее время направляется в Азию. Судно было построено в 2003 году, в августе оно также попало под санкции США из-за его связи с так называемым «теневым флотом».

Конечный пункт назначения Everest Energy не ясен. Судно может доставить газ в Корякское топливное хранилище на Камчатке или на терминал в Азии.

Добавим, что в начале апреля министр энергетики Николай Шульгинов сообщил, что руководство России и «НОВАТЭК» на данный момент занимаются решением задачи вывоза продукции с проекта «Арктик СПГ-2».

Месяцем ранее помощник госсекретаря по вопросам энергетики Джеффри Пайатт заявил, что США продолжат ужесточать санкции в отношении российского топливно-энергетического комплекса. Он отметил, что санкции против «НОВАТЭК» и «Арктик-СПГ-2», по его словам, «имеют эффект», напоминают «Вести».

Москва, Елена Васильева

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