Юная ямальчанка получит 100 тысяч за укус бездомной собаки

Юная жительница Муравленко получит денежную компенсацию за то, что ее покусала бездомная собака.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, с жалобой в надзорный орган пришла мать пострадавшей.

Установлено, что в апреле 2024 года бездомная собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания.

Прокурор города в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Муравленко, Елена Васильева

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