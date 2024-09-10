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Вторник, 10 сентября 2024, 10:55 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Юная ямальчанка получит 100 тысяч за укус бездомной собаки

Юная жительница Муравленко получит денежную компенсацию за то, что ее покусала бездомная собака.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, с жалобой в надзорный орган пришла мать пострадавшей.

Установлено, что в апреле 2024 года бездомная собака укусила девочку, чем причинила ей телесные повреждения и нравственные страдания.

Прокурор города в интересах ребенка направил иск в суд о взыскании с местной администрации компенсации морального вреда.

Суд удовлетворил требования прокурора и взыскал с муниципалитета компенсацию в размере 100 тысяч рублей.

Муравленко, Елена Васильева

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