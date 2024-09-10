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Вторник, 10 сентября 2024, 10:55 мск

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Гражданин Армении заплатил 27,5 тысяч рублей за прописку на Ямале

Гражданин Армении заплатил 27,5 тысяч рублей за прописку на Ямале.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе прокуратуры РФ по ЯНАО, в ходе проверки было установлено, что местной жительницей за денежное вознаграждение осуществлялась фиктивная регистрация иностранного гражданина Республики Армения в жилом помещении. При этом зарегистрированный мужчина по месту не проживал. В связи с этим ямальчанка была привлечена к уголовной ответственности по ст. 322.3 УК РФ (фиктивная регистрация иностранного гражданина по месту жительства без намерения предоставления жилого помещения для проживания).

В этой связи прокуратура города направила иск в суд о признании сделки недействительной и взыскании полученных денежных средств.

Судом требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме, в казну страны взыскано 27,5 тыс. рублей.

Губкинский, Елена Васильева

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