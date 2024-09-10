На Ямале школьников будут кормить в столовых как ресторанах

С нового учебного года 26 пилотных общеобразовательных учреждений Ямала успешно внедрили новую модель питания. У учеников появилась возможность самостоятельно выбирать горячие блюда из разнообразного меню.

Модель выборного меню по типу ресторанного в прошлом учебном году уже апробировали в школах всех муниципалитетов округа. Суть нового подхода в том, что учащиеся и их родители получили возможность заранее ознакомиться с выбором блюд, сделать заказ на свой вкус и, при желании, оплатить продукцию буфетного меню.

Для заказа разработали новый модуль «Школьное питание» в информационной системе «Образование Ямала». В ней также размещен электронный дневник. Родители и школьники положительно оценили новую систему.

С нового учебного года родители вместе с учениками пилотных школ составляют из предложенных комплексов питания двухнедельное меню. Исходя из заказа, работники пищеблоков готовят необходимый объем порций для школьников.

Система позволяет родителям отменить заказ на питание, например, в случае отсутствия ребенка в школе. Если практику положительно оценят дети и родители, то она распространится на все школы округа.

Отметим, что на Ямале в меню образовательных учреждений используется продукция местных производителей. Ежегодно растет доля таких продуктов в меню. Так, за последние четыре года объем закупки образовательными организациями мяса северного оленя увеличилось в 1,7 раза, рыбы северных пород – в два раза, дикорастущих ягод – в 2,6 раза.

В округе принят единый стандарт оказания услуг по обеспечению учеников горячим питанием. Общеобразовательные учреждения для всех муниципалитетах приводят к единым правилам в части составления меню, материально-технического обеспечения школьных столовых, финансовой модели, осуществления производственного контроля, определения льготных категорий.

Салехард, Елена Васильева

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