Подростки угнали автомобиль и катались на нем, пока их не нашел патруль ДПС

В Новом Уренгое группа подростков для развлечения угнала автомобиль. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 27 июля 2024 года около 23 часов, компания, состоящая из трех 16-летних подростков и их совершеннолетнего приятеля, гуляя по дворам, обнаружила автомобиль с незакрытой дверью. Заглянув в машину, молодые люди нашли ключи. Из опасения быть застигнутыми на месте преступления, они закатили вручную автомобиль в соседний двор, там завели его и поехали кататься по городским улицам, пока их не остановил патруль ДПС.

В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Салехард, Елена Васильева

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