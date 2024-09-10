Пьяный мужчина пришел с ножом убивать бывшую и тяжело ранил ее мать

Житель Тюменской области пойдет под суд за тяжкое преступление.

По данным следствия, предстуление было совершено в Ноябрьске. 23 августа этого года 30-летний тюменец напился и ворвался в квартиру бывшей сожительницы. Он угрожал ее убить и пытался ударить. За женщину заступилась ее мать. Пожилая женщина заслонила собой дочь, после чего вооруженный ножом мужчина нанес ей не менее семи ударов в область грудной клетки. Потерпевшая активно сопротивлялась, закрываясь руками. Вдвоем женщины смогли остановить действия нападавшего. Раненной женщине была оказана медицинская помощь.

В настоящее время следствием проводятся мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение преступления против личности в отношении бывшей сожительницы.

Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Мужчине уже предъявлены обвинения в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 ч.1 ст.105 УК РФ (покушение на убийство) и ч.1 ст.119 УК РФ (угроза убийством).

Ноябрьск, Елена Васильева

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