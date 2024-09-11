В Новом Уренгое чиновников наказали за желание купить конкретное оборудование для благоустройства

Чиновников в Новом Уренгое наказали за то, что они указали конкретное оборудование, которое нужно установить при благоустройстве. Нарушения нашла прокуратура.

«В рамках реализации проекта «Комфортная городская среда» в документации об аукционе на выполнение работ по благоустройству территории в мкр. Мирный Нового Уренгоя прописаны конкретные производители оборудования и материалов, используемых при производстве работ, с указанием конкретных значений», – уточнили в прокуратуре Ямала.

Это является ограничением конкуренции.

Прокуратура города в отношении должностного лица возбудила административное дело по ч. 4.1 ст. 7.30 КоАП РФ (нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд).

Региональный департамент экономики виновному лицу назначил административное наказание.

Новый Уренгой, Наталья Ефремова

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