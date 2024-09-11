Жителей Ямала на лекциях научат, как избежать конфликта с белым медведем

Жителей Ямала обучат правилам поведения при встрече с белым медведем. Этой осенью в округе стартует проект «Медвежий патруль» – его организуют специалисты всероссийского фонда «Природа и люди». На выездных лекциях они расскажут об особенностях поведения белого медведя и способах предотвращения конфликтов с ним. Также эксперты проведут практические занятия по методам отпугивания краснокнижного животного при помощи специализированных средств.

«Наш проект имеет огромное значение не только для безопасности жителей, проживающих в непосредственной близости от ареала обитания белых медведей, но и для самих животных. С помощью лекций и практических занятий мы можем информировать людей о том, как избежать встреч с хищниками. Начав с мероприятий в Яр-Сале и Тазовском, мы намерены расширить нашу программу и провести лекции во всех населенных пунктах, к которым могут выходить эти животные», – рассказал заместитель начальника управления охраны животного мира департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО Виталий Борисюк.

Случаи встречи с белым медведем на Ямале фиксировались ранее на территориях Ямальского и Тазовского районов. Работы по информированию населения о правилах поведения при встрече с хищником уже проводятся. В рамках Дня оленевода этой весной сотрудники службы по охране биоресурсов региона провели ознакомительные беседы с жителями, ведущими кочевой образ жизни.

В Ямальском районе будет закуплено 100 индивидуальных комплектов для отпугивания животных – это фальшфейеры, сигналы охотника и другие пиротехнические средства. Уже в октябре их будут выдавать оленеводам, а также проведут обучение по методам отпугивания и раздадут брошюры с правилами поведения.

Аналогичные комплекты планируют закупить и для тундровиков Тазовского района. Выдавать их будут кочующему населению, которое проживает в ареале обитания белого медведя после проведения инструктажа по использованию.

Профилактическая работа проводится и для представителей компаний ТЭК. В начале лета фонд «Природа и люди» проводил обучающий семинар для специалистов ямальского нефтегаза и местных органов власти в Москве.

Реализацию проекта «Медвежий патруль» на территории округа в феврале этого года обсуждали на встрече губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Они подчеркнули, что его внедрение необходимо в связи с развитием промышленного освоения территории. Нефтегазодобыча сдвигается на север полуострова, и вероятность встречи с хищником растет. Росприроднадзор совместно с компаниями ТЭК, Институтом океанологии имени Ширшова и региональными властями реализуется проект в Красноярском крае, Республике Саха (Якутия), Архангельской области и Чукотском автономном округе. Суть «Медвежьего патруля» в оперативном обмене информацией о местонахождении белых медведей, координации действий сторонами в целях устранения угрозы жизни и здоровью населения и животного.

Салехард, Елена Васильева

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