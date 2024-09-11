Участникам СВО с Ямала увеличили сумму единовременной выплаты до почти 2 млн рублей

На Ямале сумма единовременной выплаты участникам СВО, которые заключили контракт, увеличена до 1,9 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба губернатора округа.

Данное изменение коснется военнослужащих, которые подписали контракт с 1 сентября по 30 ноября 2024 года. Ямальцам, заключившим контракт для участия в СВО до 1 сентября и начиная с 1 декабря этого года, единовременная выплата будет предоставляться в ранее установленном размере – то есть 1,1 млн рублей, уточнили в пресс-службе администрации округа.

Тем, кто заключил контракт с 1 сентября, но уже получил выплату, произведут перерасчет и доплатят по 800 тысяч рублей.

Кроме того, в регионе ранее увеличили сумму реабилитационного сертификата для участников СВО – со 120 до 150 тысяч рублей.

Салехард, Елена Васильева

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