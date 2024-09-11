На Ямале пьяный водитель оскорблял полицейского

На Ямале пойдет под суд 25-летний мужчина, который оскорблял полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 3 августа 2024 года в селе Аксарка Приуральского района сотрудниками полиции ночью был остановлен 25-летний водитель автомобиля, находящийся в состоянии алкогольного опьянения. В ходе проверки документов установлено, что принадлежащее и управляемое им транспортное средство снято с регистрационного учета, страхового полиса не имеется. В процессе оформления административных документов, мужчина, не желая быть привлеченным к административной ответственности, в агрессивной и нецензурной форме высказал угрозу применения насилия в отношении сотрудников полиции.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Аксарка, Елена Васильева

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