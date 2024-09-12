российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 12 сентября 2024, 08:48 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Гражданин Азербайджана фиктивно женился, чтоб жить на Ямале

Гражданин республики Азербайджан фиктивно женился на гражданке России, чтоб получить вид на жительство. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в 2021 году отделом ЗАГС г. Новый Уренгой произведена государственная регистрация брака гражданина Азербайджана с гражданкой России – создавать семью и жить совместно они не планировали. Все это было нужно иностранцу для получения разрешения на временное проживание.

Прокуратурой направлен иск в суд о признании брака не действительным, данное требование было удовлетворено, граждан развели.

Новый Уренгой, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,