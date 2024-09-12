Гражданин Азербайджана фиктивно женился, чтоб жить на Ямале

Гражданин республики Азербайджан фиктивно женился на гражданке России, чтоб получить вид на жительство. Как сообщает пресс-служба прокуратуры РФ по ЯНАО, в 2021 году отделом ЗАГС г. Новый Уренгой произведена государственная регистрация брака гражданина Азербайджана с гражданкой России – создавать семью и жить совместно они не планировали. Все это было нужно иностранцу для получения разрешения на временное проживание.

Прокуратурой направлен иск в суд о признании брака не действительным, данное требование было удовлетворено, граждан развели.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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