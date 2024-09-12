Управляющий факторией украл снегоход и продал его на сторону

На Ямале управляющий одной из факторий присвоил себе чужое имущество и продал его на сторону.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, ЧП случилось в декабре 2020 года. Управляющий факторией «Халмер-Яха» ООО «Тазагрорыбпром» присвоил себе снегоход, после чего продал его жителю одного из сельских поселений Тазовского района. Руководству он пояснил, что снегоход утонул во время его поездки по льду реки. В результате незаконных действий бюджету коммерческой организации причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей.
В ходе предварительного следствия материальный ущерб, причиненный коммерческой организации, возмещен.
Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.
Новый Уренгой, Елена Васильева
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