Управляющий факторией украл снегоход и продал его на сторону

На Ямале управляющий одной из факторий присвоил себе чужое имущество и продал его на сторону.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, ЧП случилось в декабре 2020 года. Управляющий факторией «Халмер-Яха» ООО «Тазагрорыбпром» присвоил себе снегоход, после чего продал его жителю одного из сельских поселений Тазовского района. Руководству он пояснил, что снегоход утонул во время его поездки по льду реки. В результате незаконных действий бюджету коммерческой организации причинен ущерб в размере 300 тысяч рублей.

В ходе предварительного следствия материальный ущерб, причиненный коммерческой организации, возмещен.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Новый Уренгой, Елена Васильева

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