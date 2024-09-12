Детям-сиротам на Ямале выдадут электронные сертификаты на оленей и все необходимое кочевого быта

С начала следующего года детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ведущих традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, планируют обеспечить полным комплектом всего необходимого для кочевого быта.

Молодые ямальцы смогут получить набор, состоящий из 23 наименований. В него планируют включить покрытия для чума, шесты, печь, сукно, материалы для сетей, аптечка, телефон спутниковой связи, мини-электростанция, бензопила и прочие необходимые предметы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе администрации округа, сейчас на каждого ребенка-сироту, ведущего кочевой образ жизни, выделяются только шесты для чума, зимний и летний нюки, печь, а также 30 оленей. Новый законопроект значительно расширит и улучшит поддержку, делая ее более эффективной для начинающих оленеводов. Существенным нововведением станет предоставление электронного сертификата для приобретения оленей. Его номинал будет соответствовать средней стоимости 30 взрослых особей.

«Цифровой формат помощи позволит самостоятельно выбирать и приобретать оленей нужного пола и возраста в специализированных организациях и предприятиях. Количество животных, доступное обладателю сертификата, также будет зависеть от его выбора. Сейчас оленей выдают в муниципалитетах, без учета предпочтений будущих владельцев», – пояснил начальник отдела социально-правовой защиты детей и учащейся молодежи департамента образования ЯНАО Александр Крашенинников.

Воспользоваться мерами поддержки юноши и девушки смогут по достижении ими совершеннолетия и подтверждения факта ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера.

Отметим, что сегодня на Ямале проживают свыше 48 тысяч представителей коренных малочисленных народов Севера. Это ненцы, ханты, селькупы, 18 тысяч из них – продолжают вести традиционный образ жизни.

В округе предусмотрено более 40 мер социальной поддержки для кочевников. Ямальцам выдают все необходимое для жизни в тундре. Молодые семьи, у которых появился третий и последующие дети, по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова получают первый в стране чумовой капитал. По итогам поездки губернатора в Антипаютинскую тундру принято решение о выдаче чумового капитала по факту рождения второго или любого последующего ребенка.

Студентам из числа КМНС, обучающимся в вузах, назначаются именные стипендии, компенсируются расходы за проживание в общежитиях или аренду жилья.

Салехард, Елена Васильева

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