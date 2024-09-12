На Ямале начался сезон северных сияний. В ночь на 12 сентября жители Ямала наблюдали это явление в разных частях неба округаи публиковали фотографии в социальных сетях. В частности, красоту заметили в Приуральском районе. «Сезон открыт, скоро холода и красота», – пишет ИА «Приуралье». Зеленым засияло небо и под Ноябрьском. Местные соцсети призвали жителей, желающих увидеть световое шоу, ехать за город. А в Новом Уренгое выезжать никуда не пришлось – природа раскрасила небо прямо над газовой столицей.

Северные сияния часто сопровождают магнитные бури. Одна из них идет на Землю прямо в эти часы.

Салехард, Елена Васильева

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