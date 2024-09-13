Два пятилетки сбежали из садика на Ямале

ЧП в одном из детских садов на Ямале: с территории ушли пятилетних ребенка. Как сообщает «Ямал-медиа», инцидент случился 13 сентября в ДОУ «Умка». Воспитатель заметила их отсутствие во время прогулки.

На поиски детей в микрорайоне Богдана Кнунянца вышли полиция и местные жители. В соцсетях появилась ориентировка на беглецов. Их быстро нашли. Оказалось, что мальчики самостоятельно дошли до дома, где живут. С ними все в порядке.

Глава Салехарда Алексей Титовский поручил проверить нештатную ситуацию в детсаду, где случилось ЧП. Остальные дошкольные учреждения тоже ждет проверка.

Салехард, Елена Васильева

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