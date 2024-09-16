В Салехарде с октября подорожает проезд в автобусах

В Салехарде вырастет стоимость проезда на общественном транспорте. Сейчас билет стоит 23-25 рублей (в зависимости от вида оплаты), будет стоить 26-29 рублей. Билет за 26 рублей можно будет купить при оплате картой, 29 рублей будет стоить проезд, если человек платит наличными.

Повышение произойдёт 1 октября 2024 года, говорится в приказе департамента тарифной политики, энергетики и ЖКК ЯНАО.

«Стоимость месячного проездного билета для пассажиров, за исключением учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 1 450 рублей; стоимость месячного проездного билета для учащихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций – 383 рубля», – говорится в документе.

Как пояснили в пресс-службе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова, рост стоимости проезда обусловлен инфляционными процессами. В Салехарде цены не увеличивали более 8 лет.

Салехард, Наталья Ефремова

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