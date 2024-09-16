Пьяный ямалец зарезал свою сожительницу

На Ямале под суд пойдет житель Муравленко, который зарезал свою сожительницу.

По данным следствия, 13 июля 2024 года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес 52-летней женщине удар в область грудной клетки. От причиненного колото-резаного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Муравленко, Елена Васильева

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