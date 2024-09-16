российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 16 сентября 2024, 12:06 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

Пьяный ямалец зарезал свою сожительницу

На Ямале под суд пойдет житель Муравленко, который зарезал свою сожительницу.

По данным следствия, 13 июля 2024 года в ходе распития спиртных напитков между сожителями произошел конфликт. Мужчина, вооружившись кухонным ножом, нанес 52-летней женщине удар в область грудной клетки. От причиненного колото-резаного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия. Обвиняемый самостоятельно сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

В настоящее время следствием установлены все обстоятельства совершенного преступления. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору.

Мужчине предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Муравленко, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия,