На совете глав Ямала обсуждали правила озеленения посёлков и городов

Одной из тем заседания совета глав на Ямале стали правила озеленения городов и посёлков. Провёл мероприятие губернатор Дмитрий Артюхов. Он отметил, что необходимо систематизировать удачную практику муниципалитетов, где в результате грамотных решений деревья прижились на территории. Преподаватели Уральского государственного лесотехнического университета подготовят для ямальских глав инструкции. Их внесут в правила благоустройства территорий.

«В рекомендациях будут отражены оптимальные сроки посадочных работ, технология и особенности их проведения. Ученые определят виды деревьев и кустарников, подходящих для высадки на Ямале. Особый акцент сделают на уходе за деревьями и кустарниками», – пояснили в пресс-службе губернатора Ямала.

В качестве успешного примера, где деревья уже хорошо приживаются, глава региона привёл Пуровскй район.

Заместитель губернатора Андрей Гаранин сообщил, что этим летом 23 сотрудника администраций городов и районов прошли обучение. Наставниками в деле озеленения стали как раз преподаватели УГЛТУ. Слушатели курса прошли теоретический и практический блоки.

Салехард, Наталья Ефремова

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