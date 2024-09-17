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Вторник, 17 сентября 2024, 08:32 мск

Новости Ямал

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Приуральские чиновники заплатят из бюджета за нападение собаки на ребёнка

Власти Приуральского района заплатят семье мальчика, которого за колено укусила собака. ЧП случилось в апреле 2024 года. Иск в суд подавала прокуратура.

Пёс напал на мальчика, когда он возвращался домой.

«Поскольку проведение мероприятий по обеспечению безопасного проживания населения, в том числе по отлову безнадзорных животных возложено на органы местного самоуправления, прокуратурой района направлен иск в суд о взыскании с администрации района компенсации причинённого ребёнку морального вреда», – рассказали в прокуратуре Ямала.

Власти выплатят пострадавшему 15 тыс. рублей.

Власти районов и городов Ямала регулярно выплачивают из бюджета компенсации людям, на которых напали уличные собаки. При том действующий закон не обязывает чиновников полностью избавлять улицы о животных. Сейчас в регионе, как и по всей стране, действует система ОСВВ – отлов, стерилизация вакцинация, возврат на место обитания. То есть собак после отлова и необходимых процедур, в том числе чипирования возвращают обратно на свободу.

Приуральский район, Наталья Ефремова

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