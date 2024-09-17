Депутаты Лабытнанги дали старт отбору кандидатов на пост главы города

Депутаты Лабытнанги объявили конкурс по отбору кандидатов на пост главы города. Полномочия действующего главы Марины Тресковой заканчиваются. Новый созыв думы должен назначить нового мэра. Пока информации о том, что мэр сменится, нет – есть вероятность того, что г-жа Трескова останется на своём посту.

Заседание думы, на котором объявили конкурс, состоялось ещё 13 сентября. До сих пор на официальном сайте Лабытнанги нет документа о порядке проведения конкурса. В самой думе в ответ на вопрос о сроках проведения конкурса предложили оставить номер и перезвонить позднее. Если информация появится, мы её опубликуем. Нет сведений о том, что конкур объявлен, и в соцсетях думы города.

А вот документ о создании комиссии по отбору кандидатур на пост главы города уже опубликоан. В комиссию воли шесть человек. Раскрыты только имена половины – тех, кто представляет муниципальное образование. Ещё три кандидата – это представители окружной власти.

Депутатам нового созыва думы Лабытнанги предстоит осуществить муниципальную реформу по слиянию города с Приуральским районом. Пока ещё есть несогласные с реформой, сроки её проведения в публичной плоскости не обозначены Однако глава Лабытнанги Марина Трескова и глава района Иван Сакал заявили о разработке «совместной программы развития Приуралья».

Лабытнанги, Наталья Ефремова

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