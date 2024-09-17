Ямальчанка нашла чужую банковскую карту и отправила с ней ребенка делать покупки

Жительница Нового Уренгоя пойдет под суд за то, что пыталась использовать чужие деньги и вовлекла в преступление несовершеннолетнего ребенка.

Как сообщили «новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 25 августа подозреваемая нашла в магазине чужую банковскую карту. Вместо того, чтобы отдать на кассу, женщина присвоила ее и послала своего несовершеннолетнего ребенка в другой магазин – оплатить покупки более чем на 4 тысячи рублей.

Следственное управление предупреждает, что утеря кем-либо банковской карты не дает нашедшему ее законное право расходовать находящиеся на счете денежные средства, такие действия в случае установления и других признаков состава преступления влекут уголовную ответственность.

В данный момент в отношении жительницы Нового Уренгоя возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления).

Новый Уренгой, Елена Васильева

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