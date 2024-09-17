У наркомана из Надыма забрали Лексус и права

В Надыме у местного жителя забрали машину и право вождения транспортных средств за употребление наркотиков.

Установлено, что мужчина, лишенный в апреле 2022 года права управления транспортными средствами на 1 год 6 месяцев за отказ от медицинского освидетельствования, был пойман полицией за рулем в июле 2024 года. Он снова оказался в состоянии наркотического опьянения.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил виновному наказание в виде штрафа в размере 200 тыс. рублей, лишил прав на 2 года, а машину «Lexus RX350» конфисковал в собственность государства.

Надым, Елена Васильева

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