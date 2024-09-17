Предприниматель заключил госконтракт и хотел получить деньги просто так

В Лабытнанги под суд пойдет предприниматель, который заключил госконтракт, но делать по нему ничего не стал и хотел получить деньги просто так.

По данным следствия, в Лабытнанги в 2023 году руководитель общества с ограниченной ответственностью заключил государственный контракт на сумму более 72 тысяч рублей по промывке и опрессовке отопительных систем объектов, находящихся в ведомстве ОМВД России по городу Лабытнанги.

Позже, в августе 2023 года, обвиняемый, точно зная, что работы по подготовке тепловых сетей к отопительному сезону по контракту не проводились, дал поручение сотруднику организации подготовить акты, отражающие проведенные работы и направить их в ОМВД России по г. Лабытнанги на оплату. Однако приемочная комиссия отказала в приемке документов, ввиду неисполнения условий контракта.

В настоящее время установлены все обстоятельства совершенного преступления, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).

Лабытнанги, Елена Васильева

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