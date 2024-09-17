Ноябрьск провалил месячник безопасности на дорогах

Месячник безопасности на дорогах, Объявленный на Ямале с 1 сентября, оказался провален для Ноябрьска. Статистика ДТП в городе побила все рекорды. Как сообщают «Вести-Ямал», только за первые две недели 6 детей попали под колеса автомобилей. Речь идет, преимущественно, о самокатчиках и велосипедистах, которые в половине случаев катались по проезжей части, то есть там, где этого делать нельзя.

Глава города Алексей Романов обратился ко всем директорам школ и предприятий – усилить профилактическую работу с родителями и автовладельцами. Каждый случай ДТП с детьми необходимо детально проработать с привлечением всех ответственных сторон. Правоохранители, в свою очередь, должны тщательнее патрулировать пешеходные переходы, ведущие к ущебным учреждениям, а водители – быть внимательнее на дороге.

Ноябрьск, Елена Васильева

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