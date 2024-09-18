Пришел в гости убил – ямальчан погиб от рук пьяного собутыльника

На Ямале в колонию строгого режима отправлен житель Надыма, который пришел в гости и в пьяной ссоре зарезал хозяина квартиры.

По данным следствия и суда, в городе Надыме в ночь с 7 на 8 января 2024 года местный житель находился в гостях у знакомого. Мужчины пили, в процессе употребления алкоголя между ними возник конфликт. В ходе него 48-летний гость нанес потерпевшему не менее четырех ударов ножом. От полученных ранений 49-летний хозяин квартиры скончался. О произошедшем правоохранительным органам стало известно от супруги погибшего. Прибывшие по ее вызову, сотрудники полиции задержали преступника в квартире, где произошло убийство.

Установлено, что мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима.

Надым, Елена Васильева

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