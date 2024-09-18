Ямальчанин подрался с полицейским

Житель Губкинского получил полгода принудительных работ за драку с полицейским.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе СУ СКР по ЯНАО, 17 июня 2024 года в городе Губкинский сотрудники ОМВД России «Губкинское» во время патрулирования улиц выявили 35-летнего мужчину, который пил алкоголь. Будучи несогласным с пресечением его противоправных действий мужчина применил физическое насилие к сотруднику полиции.

Следствием установлено, что осужденный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде 6 месяцев принудительных работ, с удержанием из заработной платы 10 % в доход государства.

Салехард, Елена Васильева

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