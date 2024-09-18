В этом сезоне грипп на Ямал придет раньше срока

В этом сезоне на Ямал грипп придет раньше, чем обычно. В связи с этим необходимо принять все необходимые меры и привиться, призывают медики. Вакцина формирует иммунитет примерно месяц и держится он целый год. этом сезоне грипп на Ямале стартует раньше, чем обычно. Медики настоятельно рекомендуют жителям округа позаботиться о своём здоровье и привиться заранее. «На данный момент зарегистрированных случаев гриппа пока не было, поэтому мы всех призываем вакцинироваться заранее», – рассказала во время прямого тематического эфира в ВК замначальника Департамента здравоохранения Ямала Мария Захарова.

Прививочная кампания по вакцинации от гриппа уже стартовала как по всей России, так и на Ямале. С начала осени от гриппа привились 20 процентов ямальчан. Им ставят «Совигрипп», «Ультрикс Квадри», «Флю-М». Медучреждения получили около 160 тысяч доз. Поставить прививку от гриппа можно в поликлиниках по месту жительства, предъявив документы, в том числе полис и СНИЛС

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube