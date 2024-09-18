российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 18 сентября 2024, 14:40 мск

Новости Ямал

Новости, Кратко, Популярное, Тюмень, Ямал, Югра

На Ямале самолету дали имя легендарного полярника Артура Чилингарова

На Ямале один из самолетов якорной авиакомпании получил имя Артура Чилингарова. Событие приурочено к юбилею академика – 25 сентября ему исполнилось бы 85 лет.

Надпись с именем героя Советского Союза и России появилась на Суперджете-100. Он будет задействован на ямальских направлениях. Первые рейсы именной борт совершил из Салехарда в Тюмень и обратно, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время полета все пассажиры смогут познакомиться с биографией выдающегося полярника – специальные буклеты вложены в карманы впереди стоящего кресла.

Артур Чилингаров скончался в июне этого года после продолжительной болезни. Его имя неразрывно связано с Ямалом и Арктикой. Больше 60 лет полярник, путешественник и исследователь посвятил изучению Севера. Он собственноручно промерял глубины Северного Ледовитого океана, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса, возглавлял операции по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» и эвакуации 150 полярников с антарктической станции «Молодежной».

В 2007 году на подводном аппарате «Мир» Артур Чилингаров руководил погружением на дно океана в географической точке Северного полюса. Это первый случай достижения дна Северного Ледовитого океана – глубина погружения составила 4300 м. На дне экспедиция Чилингарова установила флаг России из титанового сплава и капсулу с посланием будущим поколениям. По результатам экспедиции Артуру Николаевичу было присвоено звание Героя России.

Артур Чилингаров написал более 50 книг и научных трудов. На протяжении своей деятельности на посту депутата Государственной думы он выступал в поддержку коренных народов Севера, многое сделал для укрепления позиций России в арктическом регионе.

Салехард, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Ямал, Сибирь, Россия,