На Ямале самолету дали имя легендарного полярника Артура Чилингарова

На Ямале один из самолетов якорной авиакомпании получил имя Артура Чилингарова. Событие приурочено к юбилею академика – 25 сентября ему исполнилось бы 85 лет.

Надпись с именем героя Советского Союза и России появилась на Суперджете-100. Он будет задействован на ямальских направлениях. Первые рейсы именной борт совершил из Салехарда в Тюмень и обратно, сообщает пресс-служба администрации округа.

Во время полета все пассажиры смогут познакомиться с биографией выдающегося полярника – специальные буклеты вложены в карманы впереди стоящего кресла.

Артур Чилингаров скончался в июне этого года после продолжительной болезни. Его имя неразрывно связано с Ямалом и Арктикой. Больше 60 лет полярник, путешественник и исследователь посвятил изучению Севера. Он собственноручно промерял глубины Северного Ледовитого океана, впервые в мире на легком одномоторном самолете достиг Южного полюса, возглавлял операции по спасению научно-исследовательского судна «Михаил Сомов» и эвакуации 150 полярников с антарктической станции «Молодежной».

В 2007 году на подводном аппарате «Мир» Артур Чилингаров руководил погружением на дно океана в географической точке Северного полюса. Это первый случай достижения дна Северного Ледовитого океана – глубина погружения составила 4300 м. На дне экспедиция Чилингарова установила флаг России из титанового сплава и капсулу с посланием будущим поколениям. По результатам экспедиции Артуру Николаевичу было присвоено звание Героя России.

Артур Чилингаров написал более 50 книг и научных трудов. На протяжении своей деятельности на посту депутата Государственной думы он выступал в поддержку коренных народов Севера, многое сделал для укрепления позиций России в арктическом регионе.

Салехард, Елена Васильева

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